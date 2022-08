Powrót do szkoły. Przydatne dodatki do komputera, które warto kupić

Sierpień jest jak niedziela przed poniedziałkiem. Z jednej strony można jeszcze odpoczywać, ale z drugiej - myśli powoli zaczynają biec ku wrześniowi, który dla rodziców oznacza powrót dzieci do szkoły. Warto się do tego odpowiednio przygotować i wyposażyć pociechy w gadżety, które będą przydatne nie tylko w nauce, ale także do zabawy.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Komputer stacjonarny lub przenośny gości teraz niemal w każdym domu. Służy do pracy, nauki i rozrywki. Choć nauka powróciła już do trybu stacjonarnego, to wraz z nadejściem chłodnych dni sytuacja może ulec zmianie, co już zapowiedziano. Niezależnie od rozwoju sytuacji warto przygotować dziecko na nadchodzący rok szkolny i doposażyć komputer w przydatne dodatki. Mogą one również przydać się innym domownikom korzystającym z urządzenia.

Wszystko pod kontrolą

Mysz to jedno z podstawowych urządzeń potrzebnych od obsługi każdego komputera, dlatego warto wybrać ją rozważnie. Posiadacze laptopów z pewnością powiedzą, że przecież mają touchpad lub inny kontroler, więc zewnętrzna myszka nie jest potrzebna. Nic bardziej mylnego - przy intensywnym użytkowaniu lub graniu zdecydowanie lepiej sprawdzi się myszka zewnętrzna. Do wyboru macie myszy optyczne lub laserowe. Te drugie będą droższe, ale za to zapewnią płynniejsze działanie, a także będą bardziej precyzyjne.

Przy zakupie warto zwracać uwagę na ergonomię pracy oraz czułość wyrażoną w DPI. Nie zawsze jednak wysoka czułość oznacza, że takie rozwiązanie będzie lepsze, ponieważ czasami kursor może poruszać się zbyt szybko. Będzie to utrudnieniem np. przy korzystaniu z programów graficznych. Przez ergonomię rozumiemy kształt myszy, a także jej ciężar. Niektórzy producenci umieszczają nawet specjalne, regulowane obciążniki, które pozwalają lepiej dostosować mysz do potrzeb użytkownika.

Klawiszologia

Drugim gadżetem niezbędnym do pracy z komputerem jest oczywiście klawiatura. Na rynku jest wiele rozwiązań, ale najlepiej zatrzymać się przy membranowych i mechanicznych. Te pierwsze są cienkie i ciche, a te drugie - precyzyjne, szybkie i wytrzymałe. W membranowych mamy do czynienia z gumową matą umieszczoną pod klawiszami, przez co słyną z krótkiej żywotności, ale też można je tanio kupić. W klawiaturach mechanicznych każdy klawisz posiada osobny przełącznik.

Takie rozwiązanie jest nieco głośniejsze, ale też wytrzymalsze i nie ma ryzyka, że mata przesunie się, co doprowadzi do wciskania np. dwóch klawiszy jednocześnie. Tu liczy się skok klawiszy i jeżeli wasza pociecha lubi grać, to krótki skok zapewni szybszą reakcję, a to przełoży się na przewagę w wirtualnej rozgrywce. Dla ubarwienia, ale też ułatwienia życia producenci stosują takie dodatki jak np. wielokolorowe podświetlenie z osobnymi ustawieniami dla klawiszy WSAD, które są najczęściej używane w grach. Zarówno w przypadku klawiatur, jak i myszy należy też dokonać wyboru, czy mają być przewodowe czy bezprzewodowe. Te pierwsze wymagają odpowiedniego uporządkowania kabli, ale za to nie rozładują się i mają krótszy czas opóźnienia od momentu naciśnięcia do uzyskania pożądanego efektu na ekranie.

Wizja

Podczas nauki zdalnej lub po prostu komunikowania się z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem wideorozmów istotnym elementem jest kamera. O ile laptopy są wyposażone w taki gadżet, o tyle komputery stacjonarne już nie. Przy zakupie kamery warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość, a ta nie powinna być mniejsza niż Full HD, a więc 1920 x 1080 px. Warto również zwrócić uwagę na pole widzenia. Jeżeli nie chcecie, żeby był widoczny cały pokój, to warto wybrać kamerę z mniejszym kątem. Istotna jest też liczba klatek na sekundę - im wyższa, tym płynniejszy będzie obraz. Tu nie warto schodzić poniżej 60 fps.

Druk

Ostatni punkt to drukarka i tu najlepiej wybrać urządzenie wielofunkcyjne, które ma również skaner. Dzięki temu będzie można łatwo drukować zadania domowe i ważne dokumenty, a także np. skanować lub kserować notatki. Do domowego użytku w zupełności powinno wystarczyć urządzenie atramentowe. Obecnie producenci oferują ciekawe rozwiązania w postaci tonerów z opcją samodzielnego uzupełniania tuszu, co jest bardziej ekonomiczne. Przy zakupie warto kierować się parametrem liczby stron na minutę nie tylko w trybie drukowania, ale także kserowania. Dla skanera istotna jest rozdzielczość, a optymalna wynosi 1200 x 1200 dpi. Przydatne dodatki to moduły Bluetooth oraz Wi-Fi, dzięki którym będzie można drukować dokumenty nawet ze smartfona.