Potęga inżynierii. Chińczycy przesunęli 7600-tonowy budynek o ponad 60 metrów

W Chinach nie ma rzeczy niemożliwych. Właśnie przeniesiono mający 85 lat zabytkowy budynek szkoły podstawowej Lagena w Szanghaju. Spacer wielkiej budowli trwał zaledwie 18 dni.

Lagena, zwana też Rue Galle, to szkoła podstawowa mieszcząca się w centrum dzielnicy Huangpu, w Szanghaju. Co prawda, jej lokalizacja właśnie się zmieniła. Stosując innowacyjną metodę przenoszenia budynków, Chińczycy przesunęli budynek o 61,7 metra, oraz obrócili go o 20,97 stopni, jednocześnie bijąc kilka rekordów.

Przenoszenie budynków oczywiście nie jest niczym nowym. Jednakże w tym przypadku zastosowano nową metodę, ze względu na problematyczny kształt budowli. Przypomina literę "T", co znacznie utrudnia możliwości jej relokacji. Zastosowanie metody z przenoszeniem na szynach nie spisałoby się w tym przypadku. W dodatku, budynek trzeba było jeszcze obrócić.

Old Chinese building ‘walks’ to new location to make way for Shanghai’s new commercial centre

Chiny – "ogromny budynek poszedł na spacer"

Inżynierowie wpadli na pomysł, aby pod szkolnymi fundamentami umieścić tzw. "stopy", a następnie wykonać "spacer" budowli. Ponad 200 urządzeń unosiło i przesuwało ważącą 7600 ton konstrukcję przez 18 dni. Wykorzystanie takich maszyn pozwoliło na przeniesienie szkoły bez uszkodzenia jej fundamentów.

Szkoła została zbudowana w 1935 roku przez Zarząd Miejski dawnej Koncesji Francuskiej w Szanghaju. Jest to pięciopiętrowy budynek, którego architektura w tamtych czasach była przełomowa. Aż do 2018 roku korzystano z tej konstrukcji. Teraz, po przeniesieniu o ponad 60 metrów, szkoła ma stanowić zabytek i pełnić role kulturowe.

Dlaczego Chińczycy postanowili przesunąć budowlę szkoły? Na jej miejscu stanie centrum handlowe

Szanghaj ciągle się rozwija. To miasto przepełnione ogromnymi drapaczami chmur, budynkami pełnymi nowoczesnej technologii i nie ma tam zbyt wiele miejsca na przestarzałe konstrukcje. W lipcu łącznie pięć historycznych budynków przesunięto łącznie o 2 kilometry w ramach największego projektu rewitalizacji miasta Szanghaju w Jing'an, co oznacza największą i najdłuższą do tej pory przeprowadzkę.

Materiały Prasowe (Materiały Prasowe)

Na miejscu szkoły podstawowej Lagena stanie teraz centrum handlowe oraz kompleks biurowy o powierzchni 390 tysięcy metrów kwadratowych.