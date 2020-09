Poszukiwacze złota odkryli krater po uderzeniu meteorytu. Ma co najmniej 100 mln lat

Meteoryt, który zostawił po sobie ogromny ślad na Ziemi, miał długość, którą można porównać do długości dwóch boisk do piłki nożnej. Odkryli go poszukiwacze złota na australijskim odludziu. Eksperci uważają, że uderzył w czasach, kiedy po naszej plancie wędrowały dinozaury.

Meteoryt (Domena publiczna)