Polskie rzeki z najwyższym ryzykiem powodzi. Podano listę

- Do stworzenia listy rzek o najwyższym zagrożeniu powodziowym wykorzystaliśmy dane sięgające 1950 r., które gromadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbardziej interesowały nas maksima przepływu, czyli najwyższa obserwowana woda na objętych pomiarami posterunkach wodowskazowych – powiedział PAP prof. Magnuszewski. "Dane zostały podzielone na półrocze letnie i zimowe, bo genezy powodzi są różne."

Na rzekach nizinnych w dorzeczu Bugu i Narwi dominują powodzie zimowe związane z roztopami, natomiast w górach częściej występują powodzie opadowe, wywołane intensywnymi opadami deszczu. Naukowcy wykorzystywali dwa parametry do obliczenia ryzyka powodzi - powierzchnię zlewni oraz maksymalny przepływ.

Magnuszewski podkreślił, że kluczowe jest "natężenie przepływu wody w metrach sześciennych na sekundę", a zebrane dane wskazują, że największy wskaźnik mają małe zlewnie, takie jak Krościenko (194 km kw.). Był to pierwszy raz, gdy naukowcy pracowali na takim zbiorze danych. Ich praca pozwoliła na uporządkowanie danych z długiego okresu i obliczenie wskaźników.

Kłodzko i Nysa Kłodzka, które są wysoko na liście, wskazują na potrzebę zbiorników przeciwpowodziowych. "One są poniżej Kłodzka, a być może powinno ich być więcej" – zauważył Magnuszewski. Jednocześnie podkreślił, że naukowcy nie są w stanie dokładnie przewidzieć miejsc przyszłych powodzi. Mogą jedynie obliczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Nie ma możliwości powiedzenia jednak, czy w najbliższej przyszłości na którejś z rzek dojdzie do powodzi lub będą one występować z większą częstotliwością.