Polskie ogniwa perowskitowe lecą w kosmos. To historyczne wydarzenie

11 listopada, na pokładzie rakiety Falcon 9, mają zostać wyniesione na orbitę ogniwa perowskitowe , które będą stanowić wyposażenie polskiego satelity obserwacyjnego STORK-7. To historyczne wydarzenie, jako że będzie to pierwszy w historii test tego rodzaju ogniw w przestrzeni kosmicznej.

Misja, która rozpoczyna się 11 listopada, ma na celu potwierdzenie odporności ogniw perowskitowych na promieniowanie kosmiczne. Badania laboratoryjne już wykazały, że ogniwa te są idealnym źródłem zasilania w kosmosie. Są one znacznie lżejsze od ogniw tradycyjnych, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę koszt transportu każdego kilograma na orbitę. Są elastyczne, więc można je upakować w niewielkiej przestrzeni. Dzięki temu, że są drukowane cyfrowo, mogą przybierać dowolne kształty, co oznacza, że można w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne powierzchnie do wytwarzania prądu - podkreśla Malinkiewicz.