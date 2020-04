Polski test na koronawirusa coraz bliżej produkcji

Po prawie dwóch tygodniach od tweeta Jarosława Gowina produkcja testu nadal nie ruszyła, prace nad jej uruchomieniem wciąż trwają. Nie można jednak zarzucać pracownikom Instytutu z Poznania, że nie dają z siebie absolutnie wszystkiego, aby polski test jak najszybciej trafił do szpitali.

- Wszyscy pracujemy od początku na zasadzie wolontariatu - mówił podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Marek Ryglewicz. - Łącznie jest to kilkadziesiąt osób, które pracują zarówno nad samym testem, jak i nad badaniami dostarczanych nam próbek. Zdarzały się sytuacje, w których nasi pracownicy w środku nocy jechali do szpitala, aby dostarczyć wyniki, bo od tego zależało czyjeś zdrowie.

Polski test na koronawirusa

Poznańscy naukowcy skupili się na opracowaniu i rozwoju testu o nazwie RT PCR. Ten test sprawdza, czy w badanym materiale biologicznym znajdują się fragmentu kodu genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2. Polski test RT PCR cechuje się bardzo wysoką dokładnością (nawet wyższą niż porównywany z nim test brytyjski) i może wykryć nawet bardzo małe ilość wirusa. Jednocześnie naukowcy pracują nad udoskonaleniem swojego testu i przygotowują się do zareagowania, jeśli koronawirus zacznie mutować - co ich zdaniem jest prawdopodobne.

- Zaczynając prace nad testem, wzięliśmy pod uwagę włoski wariant epidemii, czyli bardzo szybkie i gwałtowne rozprzestrzenianie się choroby - mówi dyrektor Instytutu. - Zdecydowaliśmy się na test, który nie tylko będzie bardzo dokładny, ale też sprawdzi, czy materiał biologiczny do badania został pobrany poprawnie. Wiemy, że we włoskim wariancie pobieranie materiału od potencjalnych zakażonych może być przeprowadzane przez osoby niedoświadczone lub zestresowane. Chcieliśmy stworzyć jak najskuteczniejszy test i to się nam udało.