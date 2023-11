Polski statek z prestiżową nagrodą. Niezwykle innowacyjny projekt

Docelowo polski statek będzie pływał tylko i wyłącznie dla ESA, a jego zadaniem będzie transport komponentów rakiety Ariane 6 do Gujany Francuskiej. Ma odbyć aż 11 kursów do Ameryki Południowej i z powrotem w ciągu najbliższego roku. To oznaczało, że projekt musiał spełniać bardzo rygorystyczne wymagania techniczne. Najważniejsze było, aby przy dużej powierzchni statku możliwe było jego zwrotne obracanie. Musiał też być w stanie osiągnąć prędkość 16,5 węzła, czyli ok. 30 km/h.