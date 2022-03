Polska zgadza się przekazać MiG-i 29. Nie polecą do Ukrainy

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" – głosi lakoniczny komunikat.

Jego dalsza część to postulat skierowany do Stanów Zjednoczonych, aby za przekazane MiG-i dostarczyły Polsce "używane samoloty o analogicznych zdolnościach operacyjnych". Co istotne, Polska jest gotowa za te samoloty zapłacić. Problemem jest jedynie stanowisko amerykańskiego Departamentu Obrony, który polską propozycję skwitował krótko: "nie mamy obecnie niczego do zaoferowania".