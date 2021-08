Polska węglem kamiennym stoi. Inne kraje to przy nas wydmuszki

"A little węgiel never killed nobody. Palę czarne złoto z ziomkami" – zarapował ironicznie Taco Hemingway w kawałku "Polskie Tango", który ostatnio zdobył Fryderyka za Utwór Roku. Polska natomiast nie ma szans na żadne wyróżnienie za bycie liderem wydobycia węgla kamiennego.