Polska rakieta Perun w powietrzu. Odbył się jej drugi lot

Polska rakieta Perun ma już za sobą drugi lot testowy. Szczegóły na jego temat opisała firma SpaceForest w mediach społecznościowych. Przygotowania do startu rozpoczęły się w nocy 9 października na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Sam start odbył się dzień później.

Start rakiety miał miejsce 10 października o godzinie 12:10. Główny cel drugiego lotu testowego obejmował przetestowanie poprawionych algorytmów sterowania. Podczas pierwszego startu rakieta ustawiała się do zadanego kąta od pionu, ale miała przy tym "dryfować" na zachód z powodu bocznego wiatru, co przyczyniło się do przerwania pierwszej misji.

Jak podaje SpaceForest, do sterownika wprowadzono zmiany, kilkukrotnie testowano też system sterowania TVC na mniejszych rakietach z serii Bigos. Przyniosło to zdecydowaną poprawę. Perun był w stanie utrzymać zadaną trajektorię lotu, mimo że na większych wysokość występował silny wiatr.

Autonomiczny system śledzenia i komunikacji (RASEL) zapewnił stały kontakt z rakietą przez cały czas lotu, a nawet po jej wodowaniu. Pozwoliło to na śledzenie wszystkich jej parametrów w czasie rzeczywistym.

W czasie lotu doszło do awarii silnika. Miała ona miejsca w 28 sekundzie lotu na wysokości ok. 10 km. Była ona przyczyną przerwania misji. Po osiągnięciu poziomu 12 km, elementy rakiety zaczęły bezpiecznie opadać do Morza Bałtyckiego, po czym wyłowiono je z wody na obszarze poligonu.

Ze względu na awarię nie udało się osiągnąć rekordowego pułapu. Jak opisali przedstawiciele SpaceForest, celem jest przekroczenie linii Karmana.

Polska rakieta Perun zapewni tańszy transport

Jedną z zalet rakiety Perun ma być niski koszt transportu ładunków w przestrzeń kosmiczną. Obecnie wyniesienie jednego kilograma kosztuje ok. 10 tys. dolarów, natomiast SpaceForest deklaruje, że będzie robić to za ok. 5 tys. euro.

Karol Kołtowski, dziennikarz Wirtualnej Polski