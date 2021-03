Polska Marynarka Wojenna otrzyma trzy okręty typu Miecznik. Szef MON: wkrótce umowa

Zobacz: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę [Wideo]

Szef MON: Umowa do połowy roku

Okręty zostaną wybudowane w krajowych stoczniach. Wybór wykonawcy oraz partnera zagranicznego, bez którego z pewnością ciężko byłoby stworzyć w Polsce jednostki tej klasy, ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Minister obrony narodowej poinformował, że zamierza podpisać stosowną umowę w tej sprawie do połowy bieżącego roku .

- Zakładam, że proces zostanie przeprowadzony w sposób płynny. Będę nadzorował przebieg tego procesu, nie dopuszczę do tego, żeby cena została przeszacowana, nie dopuszczę również do tego, żeby wymagania zostały zawyżone - zapewnił minister. Dodał, iż ma nadzieję, że okręty powstaną w krótkim czasie, a ich siła rażenia zapewni realne odstraszanie na Morzu Bałtyckim.

Okręty obrony wybrzeża typu Miecznik

Okręty obrony wybrzeża typu Miecznik to seria planowanych przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej jednostek o wyporności nie mniejszej niż 1 900 ton . Zgodnie z przedstawionymi warunkami technicznymi, nowy typ okrętów ma dysponować prędkością maksymalną 26 węzłów i zasięgiem 6 000 mil morskich oraz autonomicznością zapewniającą nieprzerwany pobyt w morzu przez okres 30 dni.

Jednostki mają być uzbrojone w jedną armatę średniego kalibru (od 57 do 76 mm), dwie armaty małego kalibru (od 25 do 40 mm) oraz torpedy i pociski rakietowe, w tym przeciwlotnicze pociski średniego zasięgu, przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz pociski manewrujące do zwalczania celów lądowych.