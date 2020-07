Polki pokonały system. Genialna odpowiedź na pandemię koronawirusa

Pani Jagoda pokazuje na transmisji na Facebook Watch naszyjnik "linia życia" za 27 złotych. Zakłada go na szyję i prezentuje do kamery z każdej strony. W komentarzach transmisji momentalnie pojawiają się wpisy oglądających pań: "linia życia". Oznacza to, że właśnie kupiły naszyjnik. W ciągu 3 minut pani Jagoda wyprzedała cały zapas naszyjników. Następne są "piórko" i "łapacz snów". Oba sprzedają się lepiej niż ciepłe bułeczki, bo bez wychodzenia z domu.