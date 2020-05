Policjant robił zdjęcia prawom jazdy zatrzymanych osób i umieszczał je w sieci

Pracownik policji umieszczał zdjęcia dokumentów prawa jazdy, które zatrzymał w wyniku interwencji. Mimo że były one zamazane, to wersja nieocenzurowana musi znajdować się w telefonie policjanta, a być może także w chmurze danych, np. w przypadku automatycznej synchronizacji. A to już może być niezgodne z prawem.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdjęcia z mediów społecznościowych policjanta. (Instagram.com)