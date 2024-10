Polacy zbadali bakterie z ISS. Są gotowe do życia w kosmosie

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, badacze analizowali mechanizmy adaptacyjne mikroorganizmów wyizolowanych z wnętrza ISS. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Microbiome" sugerują, że mikroorganizmy te są w stanie skutecznie dostosować się do ekstremalnych warunków przestrzeni kosmicznej. Mowa o takich warunkach, jak zminimalizowany dostęp do wody, składników odżywczych, czy wystawienie na promieniowanie kosmiczne.

"Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mikroorganizmy są poddawane ciągłemu sprawdzianowi przetrwania w ekstremalnych warunkach. Z minimalnym dostępem do wody i składników odżywczych oraz w hermetycznych, ograniczonych przestrzeniach muszą przystosować się do życia w nowym, wymagającym środowisku" – wskazują autorzy badań.

Badania wykazały, że bakterie te rozwijają nowatorskie strategie przetrwania. Mogą być one kluczowe dla przyszłych misji kosmicznych. W tym załogowych podróży na Marsa.

Odkrycia te były możliwe dzięki zaawansowanym narzędziom badawczym, takim jak algorytmy głębokiego uczenia maszynowego. "Takie nowe odkrycia m.in. w genomice kosmicznej są możliwe dzięki zaawansowanym narzędziom do adnotacji funkcjonalnych, opartym na głębokim uczeniu maszynowym, takim jak DeepFRI rozwijanym w Sano" – podkreślają autorzy.

Dzięki analizie genomów bakterii, zespół odkrył także geny oporności na antybiotyki oraz odpowiedzialne za tworzenie biofilmów i potencjalnie nowe związki przeciwdrobnoustrojowe. "To odkrycie może prowadzić do rozwoju nowych leków, które będą miały zastosowanie zarówno w misjach kosmicznych, jak i na Ziemi" – twierdzą naukowcy. Zbadane geny mogą stanowić podstawę do opracowania terapii zwalczających oporne na leczenie infekcje zarówno w kosmosie, jak i w środowisku ziemskim.