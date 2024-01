Nasze badania skupiają się między innymi na tym, aby trochę takie paliwa odczarować. Badania właściwości fizykochemicznych paliw pirolitycznych pokazują, że mogą one być stosowane do zasilania silników do odpowiednim oczyszczeniu. Nasze badania silnikowe wykazały, że dodatki nawet na poziomie 20 proc. do oleju napędowego nie mają istotnego wpływu na przebieg spalania w silnikach diesla, osiągi oraz emisję związków szkodliwych. Ze względu na nieco gorsze właściwości samozapłonowe od oleju napędowego mogą one być tylko dodatkami do niego.