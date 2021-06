Kiedy drugi Polak w kosmosie? Wiemy, ile osób z Polski chce polecieć

W tegorocznej rekrutacji wzięło udział aż 549 osób z Polski. Polecieć w kosmos chce 421 mężczyzn i 128 kobiet z naszego kraju. Nie są to też puste deklaracje - do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym nie wystarczy tylko chęć, konieczne jest spełnienie pewnych bazowych warunków. Wśród nich najważniejsze to ukończone studia wyższe i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w kierunku nauk przyrodniczych, medycznych, inżynierii, matematyki lub nauk informatycznych. Konieczna jest też płynna znajomość języka angielskiego.