Pojazdy z USA, które udają rosyjski sprzęt. Zauważono je w Niemczech

Jak tłumaczy Defence Blog "fałszywe" rosyjskie pojazdy, które dotarły do Niemiec "będą wykorzystywane do szkolenia żołnierzy w zakresie umiejętności kognitywnych", co tak naprawdę oznacza to zapewnienie realistycznych szkoleń. Serwis zaznacza również, że to nie pierwszy raz, kiedy zaobserwowano podobne rozwiązania. We wrześniu 2022 r. przerobione maszyny Humvee i Stryker miały trafić na wyposażenie tzw. Pułku Czarnych Koni, czyli amerykańskiego 11. Pułk Kawalerii Pancernej.