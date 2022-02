Pojawiły się na granicy. To jeden z nowszych sprzętów polskiej armii

W ostatnich dniach na oficjalnym profilu 18. DZ pojawiła się informacja o rozmieszczeniu przy granicy radarów pola walki. Wynikało z niej, że jest to sprzęt zdolny do prowadzenia obserwacji na dystansie kilku kilometrów oraz dostosowany jest do trudnych warunków pogodowych, oraz terenowych. Serwis Defence24 ustalił, że chodzi o radary pola walki PGSR-3i Beagle.