Pojawił się nad Polską. Jest przedmiotem pożądania wielu armii

W związku z ćwiczeniami Astral Knight od kilku dni nad Polską można było podziwiać wyjątkową, wojskową maszynę. Z bazy w Malborku startował należący do włoskich sił powietrznych samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia G550 CAEW. Dziennikarz zajmujący się tematyką militarną, Dawid Kamizela, zwrócił uwagę na platformie X, że ta maszyna to "mroczny przedmiot pożądania (zapewne również polskich sił powietrznych)".

Astral Knight to ćwiczenia Sił Powietrznych USA w Europie, które realizowane jest na terenie Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Jego cel stanowi demonstracją zbiorowych zdolności obronnych sojuszników NATO i partnerów w całej Europie. W ćwiczenie zaangażowano ok. 5 tys. żołnierzy z 6 państw oraz ponad 50 statków powietrznych. Wśród nich jest wspomniany samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia Gulfstream G550 CAEW, będący własnością włoskich sił powietrznych. Specjalistyczną zabudowę do samolotów opracowała jej spółka zależna Elta Systems Ltd.

G550 CAEW w Polsce

Samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia G550 CAEW (ang. Conformal Airborne Early Warning) został opracowany przez izraelski przemysł obronny w celu zaspokojenia potrzeb własnych sił powietrznych. Po wycofaniu ze służby starych samolotów E-2C Hawkeyes i Boeing 707 Phalcons Izrael potrzebował platformy, która skutecznie je zastąpi. Firma Israel Aerospace Industries wybrała płatowiec G550 amerykańskiej firmy Gulfstream Aerospace.

Aeronautica Militare, czyli włoskie siły powietrzne posiadają dwa samoloty G550 CAEW. Są to maszyny zamówione za 750 mln dolarów w 2012 r. i dostarczone w latach 2016 i 2018. Włochy pod koniec grudnia 2020 r. zamówiły osiem kolejnych samolotów bazujących na płatowcu G550, które zostaną skonfigurowane do realizacji misji wczesnego ostrzegania i dowodzenia (CAEW) oraz misji zwiadu elektronicznego (SIGINT). Samoloty, podobnie jak i dwa obecnie używane G550 CAEW, trafią do 14. Skrzydła włoskich wojsk lotniczych.

W porównaniu z oryginalnym G550 samolot CAEW ma m.in. większą masę i zmodyfikowaną konstrukcję. Maszyna może wykrywać zarówno cele powietrzne, lądowe, jak i morskie, a wykorzystane w niej anteny radarowe zapewniają jej pełne 360-stopniowe pole obserwacji. To w połączeniu z dużym zasięgiem, szacowanym na 12,5 tys. km daje dobre narzędzie do gromadzenia danych wywiadowczych, które następnie są przekazywane do centrów dowodzenia. Maszyna może osiągać maksymalną prędkość bliską 1100 km/h.

Jak informuje IAI G550 CAEW wykorzystuje potężny system dowodzenia, sterowania i komunikacji, aby zintegrować dane z czujników pokładowych: radarów, IFF, ESM/ELINT wraz z wieloma szerokopasmowymi łączami danych. Mowa tutaj m.in. o zaawansowanych radarach AESA (Active Electronically Scanned Array), czyli radarach z aktywnym skanowaniem elektronicznym. Warto wspomnieć, że na pokładzie tej maszyny znajduje się aż sześć stanowisk roboczych. Każde z nich może zostać skonfigurowane zgodnie z wymogami misji.

