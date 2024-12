Syryjskie siły powietrzne przed obaleniem władzy Baszszara al-Asad posiadały 30 myśliwców MiG-29. Dodatkowo przed wybuchem wojny domowej na ich wyposażeniu pozostawało również ok. 150 innych samolotów, w tym MiG-21, MiG-23, Su-22 oraz Su-24, informuje The Jarusalem Post. Po wybuchu ofensywy przeciwko rządowi Asada rebelianci mieli rzekomo przejąć kilka samolotów MiG-23 , stacjonujących w bazie lotniczej Neyrab w Aleppo.

MiG-23 (w kodzie NATO) Flogger to radziecki jednosilnikowy samolot odrzutowy o zmiennej geometrii skrzydeł, który opracowano na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Maszyna powstała, jako odpowiedź na potrzebę stworzenia szybkiego, wielozadaniowego samolotu, który mógłby skutecznie operować zarówno jako myśliwiec przechwytujący, jak i samolot szturmowy.

Samolot napędzany jest silnikiem turbowentylatorowym R-35-300, który umożliwia osiągnięcie prędkości ponad 2,35 Ma (ok. 2 500 km/h). Wyposażony w radar RP-23 Sapfir i zaawansowane jak na tamte czasy systemy uzbrojenia. MiG-23 może przenosić szeroki arsenał pocisków, od rakiet powietrze-powietrze, takich jak R-23 i R-60, po bomby i niekierowane pociski rakietowe. Maszyna okazała się stosunkowo trudna w pilotażu, ale jej wszechstronność i duży zasięg (do 2 500 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa) sprawiły, że była szeroko eksportowana do państw Układu Warszawskiego oraz sojuszników ZSRR.