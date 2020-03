Pogoda na weekend. IMGW wydaje ostrzeżenie - należy zachować szczególną ostrożność

IMGW wydało ostrzeżenie o utrzymujących się niekorzystnych warunkach pogodowych przez najbliższe dni. Dzisiaj niebezpiecznie szczególnie na południu kraju. Zobaczcie, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższych dniach.

Dodatkowo ostrożne powinny być osoby wrażliwe i skłonne do meteopatii. Instytut zwraca uwagę na to, że "początkowo obojętna biotropia pogody, w dzień pogorszy się do niekorzystnej i jako taka utrzyma się aż do wieczora".