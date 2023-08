Podpisano porozumienie. Polak poleci w kosmos

"Mamy zapewnienie, że Polak będzie w tej misji uczestniczył" - przekazał Waldemar Buda. Zapytany, czy Polska ma plan B i C, na wypadek, gdyby Sławosz Uznański nie został wybrany do misji, zaznaczył: "Sławosz jest naszym murowanym kandydatem". Dodał, że nie wyobraża sobie innego scenariusza, jednak pragmatyczne podejście nakazuje rozważne podejście do całej sprawy i jednocześnie podkreślił "liczymy na pozytywne rozpatrzenie w tej sprawie".