Podbij miasto w ekologicznym stylu. Z hulajnogą elektryczną to łatwe

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Kryterium wyboru

Kupując hulajnogę, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najważniejszą z nich będzie zasięg i tu spotka was zaskoczenie, bo nie zawsze tylko drogie hulajnogi będą oferować wytrzymałą baterię. Już za mniej niż 2 tys. zł można kupić sprzęt, który zapewni aż 30 km zasięgu. To w zupełności wystarczy żeby mieszkając w dużym mieście dojechać np. do pracy i z powrotem.

Kolejny punkt programu to moc silnika. Choć hulajnogi mają prędkość elektrycznie ograniczoną do 25 km/h, to kwestia mocy nadal jest istotna. To od niej zależy, jak sprzęt poradzi sobie z ciężarem kierującego oraz rzeczy, które przewozi oraz jak poradzi sobie na wzniesieniach. Skoro przy tym zagadnieniu jesteśmy, to zwróćcie też uwagę na maksymalne dopuszczalne obciążenie. Oczywiście może się zdarzyć, że osoba ważąca 80 kg będzie przez kilka lat użytkowała hulajnogę z limitem wagowym 70 kg, ale zawsze jest to loteria.

Przy zakupie zwróćcie uwagę na średnicę kół. Najlepszą opcją będzie rozmiar pomiędzy 8,5 a 10 cali. Zapewni on przyzwoite przyspieszenie, dobrą zwrotność i jednocześnie komfort jazdy po nierównej nawierzchni. Istotne są oczywiście hamulce, od których będzie zależeć bezpieczeństwo wasze i innych. Tu warto postawić na połączenie bębna z przodu i tarczy z tyłu. Niektórzy producenci dodatkowo oferują systemy działające jak samochodowy ABS oraz systemy odzyskiwania energii podczas hamowania.

Jakie funkcje dodatkowe czekają na was w hulajnogach? Standardem jest umieszczanie przez producentów cyfrowego wyświetlacza, na którym znajdziecie informacje takie jak aktualna prędkość lub pozostały zasięg. Są także hulajnogi wyposażone w tempomat, oświetlenie z przodu i z tyłu, moduł do połączenia ze smartfonem, a także tryby jazdy. Te ostatnie to przeważnie ECO, STANDARD i SPORT. Można je przełączać w zależności od potrzeb i stanu naładowania baterii. Z ciekawych dodatków warto wymienić kierunkowskazy, opony bezdętkowe i różnego rodzaju rozwiązania pozwalające wygodnie przetransportować bagaż.

Hulajnoga elektryczna kontra prawo

Według nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów, która weszła w życie 2 listopada 2021 r., hulajnoga elektryczna nie może być dłuższa niż 140 cm, szersza niż 90 cm i ważyć więcej niż 30 kg. Dodatkowo hulajnogi wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2022 r. nie mogą dalej rozpędzać się po osiągnięciu prędkości 20 km/h. Oczywiście, jeśli dany sprzęt trafił do sprzedaży wcześniej i nadal jest na stanach magazynowych, to przepis ten nie obowiązuje.

Dodatkowo hulajnoga musi mieć przynajmniej jedno źródło białego lub żółtego światła z przodu i odblask oraz przynajmniej jedno czerwone światło pozycyjne z tyłu. Z boku muszą być zamontowane odblaski. Na liście wyposażenia obowiązkowego są również takie rzeczy jak przynajmniej jeden działający skutecznie hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy i wreszcie numer seryjny.

Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną? Jeżeli na trasie jest droga rowerowa lub pas ruchu dla rowerów, to należy z niego skorzystać i przy okazji zwrócić uwagę na kierunek jazdy. Za jazdę pod prąd grozi mandat w wysokości 100 zł. W przypadku poruszania się po chodniku prędkość powinna być zbliżona do tej, z jaką poruszają się piesi, inaczej grozi mandat w wysokości 300 zł. W przypadku obu dróg trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym.

Osoby pełnoletnie nie muszą mieć żadnych uprawnień, żeby poruszać się na hulajnodze elektrycznej. Niepełnoletni z kolei powinni mieć odpowiedni dokument, a może nim być karta rowerowa, prawo jazdy kat. AM, kat. A1 lub B1. Dzieci do lat 10 nie mogą kierować hulajnogą na drodze publicznej. Kara grozi także za niewłaściwe zaparkowanie hulajnogi. Jeżeli będzie utrudniała ruch, to może zostać usunięta i wtedy zapłacicie 123 zł za zabranie jej oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania.