Poczta Polska tworzy system e-doręczeń. Zastąpi tradycyjne listy polecone

Poczta Polska i Cyfryzacja KPRM współpracują, by stworzyć internetowy system e-doręczeń, który będzie w stanie zastąpić tradycyjne listy polecone.

E-doręczenia wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych, a większość jej postanowień wchodzi w życie w połowie 2021 roku. Nowe rozwiązanie ma zostać wdrożone już w październiku br., ale początkowo będą z niego korzystać jedynie ministerstwa.

Jak poinformował PAP po rozmowie z Markiem Zagórskim, KPRM wraz z Pocztą Polską zajmują się przygotowaniem i wdrożeniem systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia usługi. I chociaż obowiązkowo z systemu e-doręczeń będą korzystać początkowo ministerstwa, to każdy będzie mógł zgłosić chęć skorzystania z nowej usługi.

- Operator wyznaczony występuje w roli dostawcy usługi, a dodatkowo zapewnia skrzynki doręczeń udostępniane wszystkim tym, którzy zdecydują się na korzystanie z publicznej usługi w ramach systemu. Pierwszym krokiem do korzystania z usługi będzie złożenie wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, tzw. deklaracji cyfrowości - wyjaśnił Zagórski.

Po złożeniu takiego wnioski, każdy obywatel, który to zrobi, otrzyma adres do doręczeń zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych z przypisaną do niego skrzynką. Nie trzeba czekać na rozważenie wniosku - jego złożenie jest równoznaczne z "żądaniem otrzymywania korespondencji na adres zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych", doprecyzowuje Zagórski.

Wraz z rozwojem usługi, kolejne instytucje będą przechodzić no nowy system e-doręczeń. Na początku będą to właśnie ministerstwa, a w późniejszym czasie jednostki samorządu terytorialnego oraz sądy. Oznacza to, że cała korespondencja będzie wysyłana drogą elektroniczną.

Co w przypadku, gdy adresat nie będzie miał adresu do doręczeń elektronicznych? W takim wypadku ministerstwo czy inna instytucja wyśle list cyfrowo. Jednak zamiast do adresata, trafi on najpierw do operatora. Poczta Polska wydrukuje list, zapakuje w kopertę i prześle listem poleconym.

Od strony prawnej obie formy listu będą traktowane jak list polecony. Ustawa również przewiduje, że na takie listy czy pisma będzie można również odpowiadać drogą elektroniczną. Przepisy wskazują terminy, do kiedy najpóźniej urzędy muszą dołączyć do systemu.

Chociaż już teraz część dokumentów możemy wysyłać do urzędów drogą elektroniczną, to nowy system pozwoli na wysyłanie przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych. Wiąże się to z tym, że uzyskamy dowód wysłania oraz otrzymania listu.

Minister podkreślił, że chociaż w przypadku usług publicznych, operatorem pozostanie Poczta Polska, to w przypadku innych, usługa e-dostarczenia może być w przyszłości realizowana też przez prywatnych dostawców.

- Zakładamy, że w przypadku, gdy nadawca wiadomości elektronicznej będzie chciał nadać jej swego rodzaju pewność urzędową, to będzie mógł wysłać ją z adresu do doręczeń na inny adres do doręczeń. Skutek prawny takiej korespondencji wpłynie pozytywnie na rozwój rynku nie tylko w obszarze administracji, ale także poza nią - dodał Zagórski.

Zapewnił również, że na skrzynki nie będzie dochodził spam od komercyjnych dostawców, w czym ma pomóc dokładna identyfikacja nadawców. Minister dodał, że usługa zostanie wyceniona zgodnie ze stawkami listów poleconych.