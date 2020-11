PlayStation 5. Nietypowa pytania o nową konsolę Sony

Konsola PlayStation 5 trafi do pierwszych graczy już 19 listopada. Do dziennikarzy gamingowych już trafiła. Dzięki temu możemy dowiedzieć się o niej nieco więcej. Portal Polygamia odpowiedział na nietypowe pytania oczekujących.

Ile miejsca na dysku mamy do realnego użytku?

Działa. Ale trzeba go ręcznie zgrać. Można to zrobić ręcznie lub wykorzystać zapisy umieszczone w chmurze w ramach abonamentu PS Plus.