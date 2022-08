Piosenka śmierci zniszczy twój dysk twardy. Uważaj na ten utwór

Technicy zwrócili, że laptop musiał być blisko głośników lub wbudowane głośniki musiały być bardzo mocno rozkręcone, by dochodziło do awarii. Po bliższej inspekcji okazało się, że sam laptop nawet nie musi odtwarzać muzyki – wystarczy, że w pobliżu ktoś puści wspomniany utwór. Serwisanci byli zaskoczeni i musieli się temu jeszcze bardziej przyjrzeć.

Doszło do tego, że jeden z producentów dysków twardych przefiltrował poszczególne ścieżki utworu "Rhythm Nation" i udało mu się wyodrębnić jedną, która wpływała na dyski. Chodzi o to, że częstotliwość elementu piosenki pokrywa się z częstotliwością wibracji obracającego się dysku i fizycznie go uszkadzała. Śmiało możemy nazwać to "nutą śmierci" dysków twardych.