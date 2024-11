Piorun i Borsuk w Brazylii? Było spotkanie w sprawie polskich militariów

Nic dziwnego, że brazylijskie wojsko interesuje się Piorunem. Polski system przeciwlotniczy ma zasięg 6,5 km i pułap rażenia do 4 km. Można go do tego użytkować i w dzień, i w nocy. Piorun powstał na skutek modernizacji rakiet Grom. Dodano do nich lepszy system celności i bezpieczeństwa. Możliwe jest między innymi odpalenie rakiety Piorun z wykorzystaniem zestawu Poprad i Pilica.