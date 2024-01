Pionierska misja. To będzie najszybszy obiekt w historii

Aby sonda pozwoliła naukowcom uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania, konieczne jednak jest zbliżenie się wysłanego w kosmos obiektu jak najbliżej Słońca. Właśnie na tym polega misja, której najważniejszy punkt zaplanowano na 24 grudnia 2024 r. Wtedy też sonda zbliży się do Słońca na odległość 6,2 mln km. Znajdzie się wówczas ok. 317 km od powierzchni Wenus, co przyczyni się do stopniowego wytracania energii. Nim jednak to się stanie, Parker Solar Probe rozpędzi się do prędkości 691 200 km/h. Będzie to największa prędkość, jaką w historii osiągnie obiekt zbudowany przez człowieka.