Pierwszy i ostatni test "atomowego działa". Zobacz nagranie z 1953 w jakości 4K

To właśnie 25 maja 1953 o godz. 8:30 M65 Atomic Annie po raz pierwszy przetestowano, co miało miejsce na amerykańskim poligonie atomowym Nevada Test Site. Poniżej znajdziecie nagranie z testów, które zostało odnowione i przeskalowane do rozdzielczości 4K przez sztuczną inteligencję. Zwiększono liczbę klatek z 24 kl./s do 48 kl./s, co potęguje wrażenia: