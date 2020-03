Pierwszy dzień wiosny 2020. Sprawdź, kiedy wypada

Już niedługo skończy się zima i przywitamy kalendarzową oraz astronomiczną wiosnę. Czym się od siebie różnią i czy wypadają tego samego dnia?

Wiosna to pora roku lubiana przez wielu z nas. Jest to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, temperatura rośnie, a dni stają się coraz dłuższe. Po krótkich, zimowych dniach jest to przyjemna odmiana.

Pierwszy dzień wiosny Wiosna kalendarzowa zawsze zaczyna się tego samego dnia. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny posiada stałą, ustaloną datę. Jest to 21 marca. W tym roku wypada on w sobotę. Tego samego dnia obchodzimy również Dzień Wagarowicza. Jest on szczególnie lubiany przez uczniów i studentów. Wielu z nich obchodzi go, rezygnując z uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

Wiosna astronomiczna Wiosna astronomiczna zaczyna się podczas równonocy wiosennej i kończy się w momencie przesilenia letniego. Na półkuli północnej jest to zazwyczaj okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca. Równonoc wiosenna w tym roku wypada w piątek 20 marca. Oznacza to, że od tego czasu Słońce będzie mocniej oświetlało półkulę północną.

Zobacz też: Palmy wyrosły z nasion sprzed 2000 lat. To pierwszy taki przypadek.