Pierwsza taka katastrofa w Polsce. Samolotu LOT‑u spadł pod Suścem

28 grudnia 1936 r. to dzień ważny dla polskiego lotnictwa, choć zawdzięcza to miano wydarzeniu, któremu daleko od pozytywnych. "Katastrofa wczorajsza jest pierwszą, jaka wydarzyła się na ziemi polskiej odkąd istnieje pasażerska komunikacja lotnicza" – pisano po tragedii na pierwszej stronie "Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego".

Samolot odbywał 88 lat temu rejs ze Lwowa do Warszawy. Już od samego początku nie brakowało trudności, bowiem start samolotu opóźnił się o 1,5 godziny ze względu na złe warunki atmosferyczne: gęstą mgłę oraz burzę śnieżną. Niedługo po starcie pilotowany przez Mieczysława Jonikasa Lockheed wpadł w burzę śnieżną i obszar oblodzenia. Choć przed tym drugim zagrożeniem powinna zabezpieczyć przeciwoblodzeniowa pasta "Killfrost", okazała się niewystarczająco skuteczna. To zresztą przyczyniło się do katastrofy Electry.