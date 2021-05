Philip Morris z nowym prezesem. Polak ma nowy cel: wyeliminowanie papierosów dzięki technologiom

Olczak przez lata pełnił kluczową rolę w działaniach, dzięki którym Philip Morris ma odejść od swojego podstawowego biznesu czyli produkcji i sprzedaży tradycyjnych papierosów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie w 2014 roku na rynek systemu podgrzewania tytoniu IQOS. Jest to urządzenie, które podgrzewa tytoń do temperatury około 300° C, dostarczając nikotynę do organizmu bez spalania samego tytoniu i wytwarzania najbardziej szkodliwego dla palaczy dymu.