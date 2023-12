Oto następca Bayraktara TB2. Turcy pokazują nowy sprzęt

Jak informuje turecki portal Savunma Sanayi ST na platformie X, pierwszy lot kolejnego przedstawiciela bezzałogowców z rodziny Anka trwał 70 minut. Dron wzniósł się na wysokość niemal 2,5 km i rozpędził się do prędkości ok. 280 km/h . Jak podkreślają Turcy, Anka-3 ma wynieść możliwości tureckiego przemysłu obronnego w tworzeniu dronów na nowy poziom.

Anka-3 ma charakteryzować się maksymalną masą startową ok. 6,5 t. Ładowność drona ma wynosić 1,2 t, z kolei wysokość operacyjna nie przekroczy 12 km (maksymalny pułap to 13 km). Twórcy nie ujawniają, jaki dokładnie zasięg zaoferuje Anka-3. Nie wiadomo też, jak długo bezzałogowiec będzie mógł pozostać w powietrzu. Ponadto producent nie zdradza też szczegółów dotyczących uzbrojenia drona, choć portal Militarny zaznacza, że "najprawdopodobniej będą to bomby rakietowe". Savunma Sanayi ST mówi o możliwości integracji maszyny z amunicją SOM-J, Mk-82 (amunicja swobodnego spadania o wadze ponad 200 g) i bombą SDB.