Orange otwiera nowoczesny Smart Store. W środku bogata oferta i serwis naprawczy "od ręki"

Orange inwestuje w Polskę. Firma właśnie otworzyła salon inny niż wszystkie. Nowoczesna placówka to miejscem, które będzie wzorem do tworzenia i modernizowania punktów w naszym kraju. Dlatego stanęła w jednym z samym sercu stolicy.

- Pierwszy Smart Store otworzyliśmy w Warszawie w 2015 roku. Sezam to wyjątkowe miejsce, nasz najnowocześniejszy salon w samym sercu Warszawy, oferujący najbardziej zaawansowane technologie i smartfony. Dziś mamy już 18 takich interaktywnych salonów w kilkunastu większych polskich miastach - powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. - W ciągu miesiąca Smart Store'y odwiedza średnio dwa razy więcej osób niż tradycyjne salony. To przyjazne i maksymalnie spersonalizowane podejście do klientów, zapewniające najwyższe standardy obsługi. Miejsce, w którym mogą załatwić sprawy związane z ich usługami ale i przetestować urządzenia i dokonać niezbędnych napraw. Pomysł sprawdza się tak dobrze, że modernizujemy również mniejsze salony, wprowadzając do nich elementy ze Smart Store’ów - dodał.

- Przecięcie wstęgi to największy obowiązek, jaki mam w firmie - zażartował Stéphane Richard, prezes Orange Polska. - Dziękuję zespołowi, który umożliwił otwarcie sklepu w tak cudownym miejscu i wszystkim, którzy dopracowali ten sklep w tylu detalach. Smart Store taki jak ten to kluczowy element strategii, która pozwoli dostarczyć klientowi nową jakość doświadczeń. Wszystko zaczyna się od jakości sieci, dlatego inwestujemy w sieć światłowodową i chcemy być liderem sieci 5G. Planujemy otworzyć 1000 Smart Store'ów na całym świecie, Polska zajmuje ważne miejsce - dodał Richard.

Aż 60% nowych klientów Orange decyduje się na zakup usług w salonach sprzedaży. Dwóch na trzech, którzy chcą dokupić dodatkowe usługi, robi to właśnie w salonie. Dlatego Orange inwestuje w sieć swoich punktów. Jeszcze w tym roku kolejne salony w formule Smart Store powstaną w Krakowie, Chorzowie, Bydgoszczy, Toruniu i Nowym Sączu. Oznacza to, że "smart" będzie już co dziesiąty salon własny. Orange modernizuje też mniejsze salony - do końca roku nową oprawę zyska ponad 100 punktów, a do 2021 roku zmodernizowane zostaną wszystkie placówki.