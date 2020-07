Operacja Satanik. Francuskie siły specjalne zatapiają "Rainbow Warrior", statek Greenepeace’u

Jest noc, 10 lipca 1985 roku. W pobliżu wejścia do nowozelandzkiego portu Waitemata w Auckland na falach kołysze się ponton. Siedzący na nim człowiek wygląda jak typowy wędkarz, który nocą wypłynął kawałek od brzegu w poszukiwaniu szansy na naprawdę wielką rybę. To francuski turysta, który niedawno przybył do Nowej Zelandii i wraz z kilkoma rodakami wynajął jacht "Ouvea".