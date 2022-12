Okręt Jacques Chevallier wyszedł w morze. Wspomoże wiele misji NATO

Okręt Jacques Chevallier to jeden z czterech zaopatrzeniowców floty BRF (Bâtiment Ravitailleur de Force) budowanych na zlecenie francuskiej marynarki w ramach programu FLOTLOG (Flotte logistique). Wszystkie okręty mają być gotowe do 2029 roku, a za ich dostarczenie odpowiedzialne są firmy stoczniowe Chantiers de l’Atlantique i Naval Group.

Jednak okręty przydadzą się nie tylko w czasie operacji bojowych. Do ich zadań będzie należeć też wsparcie misji humanitarnych czy pomoc w przypadku różnych katastrof. Wszystko to dzięki specjalnie zaprojektowanemu i wyposażonemu szpitalowi, który znalazł się również na pokładzie Jacquesa Chevalliera. A ponieważ wszystkie okręty BRF będą zgodne z wytycznymi NATO i Unii Europejskiej , będą o wiele bardziej wszechstronnymi jednostkami niż obecnie wykorzystywane okręty logistyczne.

Jeśli chodzi o parametry techniczne, to okręty BRH charakteryzują się 194 m długości i 27,4 m szerokości. Ich całkowite zanurzenie wynosi 9 m, a wyporność - 16 000 ton bez ładunku i 31 000 ton z pełnym obciążeniem. Załoga będzie się składać z 130 członków, z maksymalnie 60 pasażerami. Okręty napędzają silniki spalinowo-elektryczne.

Cztery okręty mają wejść do służby we francuskiej marynarce wojennej jako zamienniki tankowców klasy Durance. 18 maja 2020 roku Marynarka Wojenna opublikowała nazwy przeznaczone dla okrętów, które uhonorowały wybitnych francuskich inżynierów marynarki wojennej: Jacquesa Chevalliera (to właśnie ten okręt odbył już swój pierwszy rejs), Jacquesa Stosskopfa, Louisa-Émile'a Bertina i Gustave'a Zédé.