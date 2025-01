Dokładnie przewidział 2025 r. Zrobił to 100 lat temu

Low przewidział rozwój smartfonów, opisując je jako "automatyczne telefony, które zawsze wybierają właściwy numer". W tamtych czasach korzystano z telefonów z tarczą obrotową, co często prowadziło do błędów. Przewidział także "ruchome chodniki", które dziś są powszechne w centrach handlowych i na lotniskach jako ruchome schody.

Inny naukowiec, J.B.S. Haldane, również przewidział rozwój turbin wiatrowych w Wielkiej Brytanii, jednak jego "przepowiednie" nie były tak dokładne jak Lowa - choćby dlatego, że prognozował, iż do 2023 r. dzieci będą "produkowane" w laboratoriach. Low przewidział także specjalne okulary do wyboru filmów w kinie, co można porównać do dzisiejszych zestawów VR.