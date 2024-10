Okazja na piękne zdjęcie. Starlinki, kometa i Droga Mleczna

Kometa zbliży się jeszcze bardziej niż w poprzednich dniach do drogi mlecznej, co ułatwi zrobienie dobrego zdjęcia. Będziemy mieli na to sporo czasu – będzie ona bowiem widoczna od godz. 19:00 do 21:30. Należy wypatrywać jej na południowo-zachodnim niebie w okolicach gwiazdozbioru Wężownika.