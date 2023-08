Ogień w samolocie. Przyczyną bateria smartfona

Niewiele potrzeba, by wywołać panikę na pokładzie samolotu. Podczas jednego z lotów linii Air France na trasie z Paryża do Akry (Ghana) w samolocie pojawił się ogień. Jego źródłem był wybuch baterii w smartfonie jednego z pasażerów. Z urządzenia zaczął wydobywać się dym, co wywołało duże zaniepokojenie wśród pasażerów.