Odmówili pomocy Ukrainie. Nie przekonała ich oferta USA

Śmigłowce Mi-17 ((w kodzie NATO Hip) bez wątpienia przydałyby się Ukraińcom, którzy dobrze znają tego typu maszyny i jednocześnie mierzą się z niedostateczną liczbą różnego rodzaju samolotów. Zwłaszcza że ten średni, radziecki dwuturbinowy śmigłowiec transportowy może również pełnić funkcję śmigłowca bojowego. Jest on rozwinięciem śmigłowca Mi-8, które Rosjanie przeznaczyli na eksport. Od swojego pierwowzoru różni się m.in. większymi silnikami (wykorzystano w nim silniki turbowałowe Klimov TV3-117MT), a także montażem wirników oraz przekładni opracowanych dla śmigłowców Mi-14 i ulepszonym kadłubem, co pozwala na przenoszenie cięższych ładunków.

Mi-17, do którego obsługi potrzebna jest trzyosobowa załoga, może przetransportować 24 żołnierzy lub 12 noszy, lub ładunek o masie do 4 tys. kg. Jego maksymalna prędkość to 250 km/h, a zasięg 465 km. Podstawowe uzbrojenie śmigłowca stanowią karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm. Warto zaznaczyć, że Mi-17 jest w stanie przenosić do 1500 kg uzbrojenia. Mogą to być np. swobodnie opadające bomby kierowane, rakiety czy pociski kierowane np. kierowany pocisk rakietowy przeciwpancerny 9M17P Scorpion i 9K114 Szturm.