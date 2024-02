Odkryto nową superziemię. Naukowcy zbadają, czy można tam zamieszkać

Poszukiwanie planet nadających się do zamieszkania przez człowieka to jedno z najciekawszych zadań astronomów. Duże nadzieje są wiązane z superziemiami - planetami spoza naszego Układu Słonecznego, o masie większej od masy Ziemi i należącej do typu planet skalistych. Określenie "superziemia" nie oznacza, że na pewno jest to planeta nadająca się do zamieszkania przez człowieka, ale mogą na niej panować warunki przyjazne życiu.