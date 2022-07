Odkryto galaktykę z okresu wczesnego wszechświata. Jest młoda i wolna

Dzisiejsze galaktyki rotują z zawrotną prędkością. Dla przykładu Droga Mleczna obraca się za prędkością 200 kilometrów na sekundę . Naukowcy obecnie nie wiedzą, skąd biorą się takie wartości. Co ciekawe, prędkość galaktyk w dużej mierze zależy od tego, kiedy powstały. Te nowsze są wolniejsze.

Astronomowie z Uniwersytetu Waseda w Tokio wykorzystali teleskop Atacama Large Millimetere/ submillimeter Array (ALMA), umiejscowiony w Chile do obserwacji nowo odkrytej galaktyki MACS1149-JD1, której powstanie jest datowane na okres wczesnego wszechświata. Światło z niej przechodzi prze ogromną mgławicę i po to, by ją dojrzeć trzeba było wykorzystać ogromne możliwości powiększające teleskopu i oprogramowania. Najważniejszy dla obserwacji był dysk galaktyki utworzony przez podwójnie zjonizowany tlen (stąd niebieski kolor).