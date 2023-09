Odkryli nowego wirusa. Atakuje nawet wytrzymałe jednostki

Dokładnie rzecz ujmując bakteriofag (lub też fag) został zidentyfikowany w Rowie Mariańskim, najgłębszym znanym ludzkości miejscu na Ziemi. Odkrycie naukowców przyczyni się do lepszego zrozumienia różnorodności życia w miejscach niemal niedostępnych dla ludzi – takich, gdzie niewiele organizmów jest w stanie przetrwać.

Fag to w istocie wirus, który atakuje bakterie i zwykle jest zdolny do infekcji jednego gatunku lub nawet szczepu bakterii. IFL Science podkreśla, że zdaniem naukowców bakteriofagi są najliczniejszymi organizmami na świecie. Wspomniany wcześniej vB_HmeY_H4907 pobrano z głęgokości 8,9 tys. metrów. "Według naszej wiedzy, jest to najgłębiej izolowany znany fag w oceanie" – wyjaśnił członek grupy badawczej Min Wang.

Nowy wirus znaleziony głęboko pod wodą

Zaklasyfikowany do rodziny sifowirusów odkryty w ostatnim czasie bakteriofag charakteryzuje się dwuniciowym DNA. Odpowiada za zarażanie Halomonas, czyli rodzaj bakterii na ogół występujących na dużej głębokości w oceanach i kominach hydrotermalnych. Naukowcy twierdzą, że w swoim naturalnym środowisku vB_HmeY_H4907 odgrywają istotną rolę.

Z przeprowadzonej przez uczonych analizy genomowej odkrytego faga wynika, że jest to organizm rozpowszechniony w oceanie. Jednocześnie wykazano, że w porównaniu z wirusami referencyjnymi, vB_HmeY_H4907 "jest od nich ewolucyjnie oddalony". Ponadto bakteriofag wykazuje działanie lizogenne. Oznacza to, że wirus ma zdolność przekazania własnego genomu do genomu gospodarza, dzięki czemu następuje replikacja komórki bakteryjnej, w efekcie czego materiał wirusowy rozprzestrzenia się na kolejne komórki.

Badania genomu mogą – zdaniem naukowców – dostarczyć dowodów na to, w jaki sposób organizmy były zdolne do funkcjonowania w wyjątkowo trudnych środowiskach podwodnych. Infekowanie wytrzymałych i zdolnych do przeżycia na dużej głębokości jednostek wskazuje na koewolucję.

Aby jednak lepiej zrozumieć rozwój organizmów głęboko w morzach i oceanach, niezbędne są dalsze badania pod kątem ustalenia szczegółów mechanizmów molekularnych pomiędzy wirusami a ich żywicielami.

