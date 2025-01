Odkrycie polskich archeologów. To część starożytnej rezydencji

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego powrócili do Ptolemais w 2023 r., po trzynastoletniej przerwie spowodowanej wojną domową w Libii. Miasto to, założone przez dynastię Ptolemeuszy, pełniło istotną rolę od IV wieku p.n.e. do arabskiego podboju w VII wieku n.e. W obecnym sezonie badawczym skupiono się na studiowaniu miejskich zabudowań, co przyniosło zaskakujące odkrycia.