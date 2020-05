Odkrycie astronomów. Zaobserwowali pulsara, który wysysa pobliską gwiazdę

Astronomowie zaobserwowali pierwszego pulsara znajdującego się w układzie podwójnym. Obiekt położony jest w gromadzie kulistej Messier 92, która jest częścią gwiazdozbioru Herkulesa. Jest ona oddalona od naszej planety o ok. 27 000 lat świetlnych . Odkrycia dokonano za pomocą największego radioteleskopu na świecie - chińskiego FAST.

Nowy pulsar posiada dwie nazwy: PSR J1717 + 4307A oraz M92A. Obiekt obraca się w niezwykle szybkim tempie, wykonując 316,5 obrotów na sekundę . Okrąża swojego gwiezdnego towarzysza posiadającego 0.18 masy Słońca. Jak wynika z obserwacji, podczas tego procesu wysysa z niego materię. Zjawisko opisano na łamach czasopisma naukowego "The Astrophysical Journal Letters".

Naukowcy zaobserwowali dwa zaćmienia w tym układzie podwójnym. Pierwsze z nich trwało około 5 tysięcy sekund, a drugie ok. 500 sekund. Obiekt został zakwalifikowany do tak zwanych pulsarów milisekundowych, czyli silnie namagnesowanych gwiazd neutronowych, których okres rotacji wynosi przeważnie od 1 do 10 milisekund.