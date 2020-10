Od dziś (10.10.2020) obowiązkowe maseczki na ulicach. Ministerstwo Zdrowia w marcu: maseczki nie dla zdrowych. Wyjaśniamy

Layer 1

Wchodzimy w kolejne etapy epidemii, gdzie działania państwa są dostosowane do odmiennej sytuacji epidemicznej. W przeciwieństwie do stanu z dnia udzielanego wywiadu obecnie mamy z pewnością etap, w którym na ulicach mogą pojawiać się osoby, które są zakażone, ale w związku z brakiem objawów lub bardzo skąpymi objawami są niezdiagnozowane, bo nie widziały potrzeby udania się do lekarza.