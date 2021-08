WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne sprzęt gospodarstwa domowego + 1 rtv agd Modest Wilanowski Dzisiaj, 13-08-2021 11:02 Artykuł poleca RTV EURO AGD Ochrona ubrań przed zniszczeniem – to nie tylko proszek Lato to czas, w którym – zwłaszcza dziecięce – ubrania przechodzą prawdziwą szkołę przetrwania. Do zabrudzeń związanych z normalnym użytkowaniem dochodzą plamy z błota (nie ma to jak poskakać w kałużach) czy trawy (zacięte mecze wymagają poświęceń, wślizgów i mnóstwa czasu na kolanach). Intensywne i częste pranie może być zagrożeniem dla tkanin, osłabić ich strukturę, prowadzić do przetarć czy łatwego rozciągania i dziurawienia. Share Źródło: Pixabay Proszek to nie wszystko Na rynku dostępna jest cała paleta środków piorąco – czyszczących, których zadaniem jest między innymi ochrona ubrań. Są płyny, proszki, kapsułki z nowoczesnymi formułami, które czyszczą bez narażania tkanin. Oczywiście dobór odpowiedniej chemii jest ważny, jednak często zapominamy, jak dużo zależy od samej pralki. Wybór właściwego dla danej tkaniny programu (inaczej pierzemy pościel, a inaczej koszule) i temperatury (innych wymaga bawełna, a innych syntetyki); rodzaj zabrudzeń również ma olbrzymie znaczenie (czy wystarczy tryb delikatny, czy konieczne będzie dogłębne czyszczenie). Działanie nowoczesnych pralek skupia się w równej mierze na skutecznym usuwaniu zabrudzeń, jak i na ochronie ubrań. Pralki takie jak Samsung Ecobubble, wspomagane innowacyjnymi technologiami, nie tylko usuną plamy, ale i zapobiegną narażeniu ich na zniszczenie. Pranie bąbelkami Samsung Ecobubble to pralka wyposażone w rewolucyjną technologię piorących bąbelków. Przed rozpoczęciem prania urządzenie produkuje tak zwaną Aktywną Pianę z detergentu, wody i powietrza, tworząc piorące bąbelki. Wnikają one w strukturę każdej tkaniny i usuwają zabrudzenia skuteczniej niż jakikolwiek środek piorący. Przed cyklem prania właściwego uruchamiana jest dodatkowa faza namaczania, w czasie której aktywne bąbelki zmiękczają tkaninę i zabrudzenia, czyniąc je łatwiejszymi do usunięcia. Dzięki zastosowaniu tej technologii pranie może odbywać się w niższych temperaturach – z jednej strony oszczędzając tkaninę, z drugiej oszczędzając nasze pieniądze (jako że pralka zużywa mniej energii). Mocny silnik W pralce Samsung Ecobubble zastosowano silnik inwerterowy, z maksymalną prędkością wirowania na poziomie 1200 obrotów na minutę. Zastosowana technologia pozwala na obracanie bębna z różną prędkością, co przekłada się zarówno na cichszą pracę, jak i żywotność samego urządzenia. Pralka zaczyna pracę na wolnych obrotach, unikając szarpania nadwyrężającego pasek bębna i wentylator. Dodatkowo, specjalny program czyszczący bęben pralki przedłuża żywotność całego sprzętu. Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy Ładowana od przodu pralka Samsung Ecobubble ma 7kg pojemności i przystosowana jest do prania wedle specjalnych programów: bawełna, ciemne materiały delikatny, eco, higiena, pościel, syntetyki. Możliwe jest również ustawienie programu szybkiego, który trwa zaledwie 15 minut. Urządzenie jest oszczędne – zarówno jeśli chodzi o energię elektryczną, jak zużywaną wodę. Na jeden cykl prania wykorzystywane jest 45 litrów wody, a pobór prądu to zaledwie 0,69 kWh. Średnio w ciągu roku, przyjmując 100 prań, zużyjemy zatem 69 kWh, co przekłada się na 42,78 zł. Na najwyższych obrotach pralka generuje do 72 dB. Inteligentne sterowanie Pralką Samsung Ecobubble sterować możemy zarówno za pomocą intuicyjnego panelu z przyciskami, pokrętłem i czytelnym wyświetlaczem LED, jak i przez dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne. Urządzenie wyposażone jest również w funkcję opóźnionego startu. Za pomocą aplikacji możemy również sprawdzić – i naprawić – nieprawidłowe działanie sprzętu. Jeśli problem nie jest duży (i np. wymaga tylko resetu urządzenia, a nie wymiany jakiejś części) aplikacja przeprowadzi nas przez kolejne kroki - poradzimy sobie bez mechanika oszczędzając czas i pieniądze. Urządzenie ma znaczenie Nowoczesne pralki nie tylko pozwalają na skuteczną walkę z zabrudzeniami ubrań. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie lepiej chronić tkaniny, a także oszczędzać nasz czas i pieniądze – czy to przez niższe koszty użytkowania, czy przez wydłużoną żywotność samego urządzenia. Pralka Samsung Ecobubble jest koronnym przykładem nowoczesności, która się opłaca – zwłaszcza przy wyborze sprawdzonego dostawcy, jak Euro RTV AGD, które oferuje wyjątkowo korzystne warunki zakupu, z rozszerzoną gwarancją czy systemem płatności ratalnych. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł poleca RTV EURO AGD Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze