Spójrz w niebo. Przed nami maksimum Drakonidów

Drakonidy nie są tak popularnym rojem meteorów jak na przykład Perseidy. Nie jest to też rój, który charakteryzuje się dużą liczbą spadających gwiazd, które możemy obserwować na niebie. Jak jednak czytamy w serwisie nocneniebo.pl, co kilka lat Drakonidy potrafią zaskoczyć "wybuchami" aktywności. W takiej sytuacji liczba meteorów gwałtownie rośnie w krótkim czasie, co może być szczególne ważne dla osób chętnych do obserwacji Drakonidów.