Ochrona danych osobowych. Co czwarty Polak nie wie, jak się chronić w sieci

Polacy boją się cyberprzestępców

Z raportu wynika, że podejrzany telefon albo wiadomość w postaci SMS-a lub e-maila otrzymało 18 proc. respondentów. Pół roku wcześniej dotyczyło to natomiast co ósmej badanej osoby (ok. 12 proc.). - Jednocześnie co szósty ankietowany podczas II fali pandemii stwierdził, że nie potrafi rozpoznać wiadomości wysyłanych przez przestępców. Pół roku wcześniej problem ten dotyczył 12 proc. respondentów - czytamy.

Phishing

- Ryzyko wycieku to nie jedyne zagrożenie czyhające na użytkowników internetu. Jest nim także tzw. phishing, czyli podszywanie się oszustów pod inne osoby lub instytucje w celu wyłudzenia poufnych informacji - wskazują autorzy raportu. - Internauta jest proszony o kliknięcie w zamieszczony link, żeby sprawdzić swoje dane w serwisie lub zaakceptować nowy regulamin usługi. Wejście na wskazaną stronę kończy się zazwyczaj pobraniem wirusa, dzięki któremu haker zdobywa dostęp do komputera ofiary, oraz zdradzeniem danych osobowych - tłumaczy Bartłomiej Drozd.

Ankietowani wskazali, że wysyłane przez oszustów wiadomości najczęściej zachęcały do pobrania załącznika (66,3 proc.) , kliknięcia w przesłany link (53,3 proc.) oraz uruchomienia lub instalacji nowej aplikacji (28,3 proc.). Badani zwrócili też uwagę na to, że w przesłanych wiadomościach często proszeni byli o przekazanie danych osobowych (20,7 proc.) lub wykonanie przelewu internetowego (20,7 proc.).

Apel UODO

Z najnowszego raportu wynika, że od kwietnia do listopada spadła liczba osób, które deklarują, że wiedzą, jak powinny zabezpieczać swoje dane podczas pandemii. W trakcie I fali COVID-19 taką pewność wyrażało 84,5 proc. ankietowanych. Aktualnie prawie co czwarty Polak przyznaje, że nie wie, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe w czasie pandemii .

Cytowany w raporcie rzecznik Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adam Sanocki apeluje, by dokładnie analizować kierowane do nas komunikaty zawarte np. w wiadomościach e-mail, by uniknąć wyłudzenia dodatkowych danych czy informacji dostępowych do internetowych systemów bankowych. Przypomina on także, by nie udostępniać ich osobom nieupoważnionym. - Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB) lub zamierzamy je przesłać za pomocą dostępnych narzędzi komunikacji w internecie, powinny być szyfrowane i chronione hasłem - zaznacza Sanocki.