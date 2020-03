Nylon – włókno, które zmieniło świat i zabiło swojego wynalazcę

Myślisz, że nylon to po prostu pończochy? Nic bardziej mylnego! Powstanie tego niezwykłego polimeru zmieniło świat mody, ucieszyło komandosów i umocniło potęgę firmy DuPont. A przy okazji doprowadziło swojego wynalazcę do samobójczej śmierci.

Wszystko zaczęło się ponad 5 tys. lat temu. Jak to zwykle bywa – w Chinach . To właśnie Państwo Środka posiadło sekret hodowli jedwabników i produkcji niezwykle cienkiego, a zarazem wytrzymałego włókna o wyjątkowym połysku, pozwalającego na produkcję jedwabiu.

Wytwarzanie tej drogocennej tkaniny było pilnie strzeżoną tajemnicą państwową, a próby jej zdradzenia karano w Chinach śmiercią. Jego produkcję poza Chiny mieli wyprowadzić dwaj przekupieni mnisi. Udało się im wynieść z Chin tysiące jaj jedwabników – przemycili je do Bizancjum w wydrążonych, bambusowych laskach, którymi podpierali się podczas wędrówki.

Do czasu.

W XIX wieku założona w Stanach Zjednoczonych, rodzinna firma, przerodziła się w potężny koncern chemiczny, produkujący proch, dynamit i nitroglicerynę. Później to właśnie w laboratoriach DuPont powstały takie wynalazki, jak kevlar , teflon, cordura czy kydex, a także włókna polimerowe.

W latach 30. w prace nad nowym polimerem DuPont zainwestował astronomiczną wówczas kwotę 40 mln dolarów. Zatrudnieni przez DuPont chemicy pracowali wytrwale nad włóknem o właściwościach zbliżonych do jedwabiu, jednak kolejne eksperymenty nie przynosiły spodziewanego skutku. Do czasu, aż w lutym 1935 roku zespół kierowany przez Wallace’a Carothersa, badając nowe próbki, osiągnął przełom. Jeden z zatrudnionych w laboratoriów badaczy, Julian Hill, zniechęcony brakiem sukcesów miał bezmyślnie grzebać szklanym pręcikiem w jednej z kolb, wypełnionych nową substancją.

Tak powstał nylon. Wyczekiwane przez wieki włókno, które już niebawem miało zrewolucjonizować światową modę, dając materiał idealny do produkcji szczoteczek do zębów, a przede wszystkim pończoch. W formie gotowego produktu zaprezentowano go światu w 1939 roku. Wystarczyły cztery dni, aby sprzedano pierwszy milion par pończoch. W kolejnych miesiącach sprzedaż sięgnęła dziesiątek milionów.